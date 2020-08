En lo que esperamos a tener un nuevo disco de The Vaccines, algunos de sus integrantes han aprovechado para emprender nuevos proyectos. Y uno de ellos es su tecladista, Timothy Lanham.

Hace poco Lanham anunció la creación de su alter ego T Truman con el que debutaría como solista. Así que hoy bajo este apodo el músico lanzó un segundo sencillo titulado Rock ‘n’ Roll, el cual formará parte de su próximo EP Born To Be Right.

En este nuevo track, el músico nos presenta un sonido que va entre el pop rock de los setenta y el indie moderno, obviamente dándole su toque de piano en el que sus influencias por Elton John y Todd Rundgren son más que notorias. Mientras que líricamente es una carta de amor a un género que él siente que está muriendo: el rock and roll.

Y acerca de la canción, Timothy Lanham comentó:

Esta canción es una lágrima que estoy derramando por el género en el que estoy trabajando. Si estuviera presente en el año 73, sería un gran éxito.

Rock ‘n’ Roll llegó también junto con un video dirigido por Timothy Heinrich. Chécalo a continuación:

Previamente ya también habíamos podido escuchar el sencillo Holiday, con el que oficialmente dio inicio a esta nueva etapa solista. Ambos temas ya los puedes encontrar en todas las plataformas digitales.

El próximo EP de Timothy Lanham, Born To Be Right, fue co-producido y co-escrito por él mismo en colaboración con su amigo Geoff Roberts. Y se espera que éste llegue a nosotros en septiembre.

Créditos foto de portada: Dañe Falkstrom.