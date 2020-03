Thundercat está a unas semanas de estrenar su nuevo álbum, por ello ya comienza a hacer ruido con este. Anoche se presentó en el show de Jimmy Kimmel junto a Steve Lacy, Steve Arrington y Flying Lotus para tocar el tema Black Qualls, con un sutil tributo.

A mediados del mes pasado, Thundercat publicó Black Qualls como primer sencillo de su próximo álbum, It Is What It Is. El tema se caracteriza por llevar un ritmo funk, realzado por las voces aterciopeladas de los intérpretes, para este show modificaron sus beats para tocar los de What’s the Use? (2018) de Mac Miller.

Con Flying Lotus en el teclado, Steve Lacy y Thundercat en las guitarras, y estos dos últimos junto con Steve Arrington en las voces, hicieron un discreto homenaje a Miller, quien murió en 2018 a causa de una sobredosis.

Cabe resaltar que It Is What Is Is es un álbum lleno de colaboraciones de amigos de Thundercat, además de Flying Lotus, Steve Lacy y Steve Arrington también figuran los nombres de Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole y Zack Fox. Por lo que es muy emotivo verlos recordar a uno de los suyos de esta manera.

Cambiar los beats de la canción es un claro acto de que lo mucho que marcó esta canción al grupo y especialmente la pérdida de Miller, ya que, a pesar de no mencionar su nombre en ningún momento, se siente la nostalgia y unión entre los músicos al tocarla.

It Is What It Is será publicado a través de Brainfeeder, el sello de Flying Lotus, quien también es el productor, el próximo 3 de abril. Pre-ordénalo aquí.

Black Qualls está disponible en todas las plataformas de streaming, acá te la dejamos para que escuches ambas versiones.