Después de seis años, The Strokes volvieron a tocar en vivo “Under cover of darkness”, canción extraída de su disco Angles.

Desde su lanzamiento en 2011, este tema ha sido uno de los más queridos por los fans de la banda, pero también uno de los que poco ha sonado en vivo, al menos en los últimos años. La buena nueva es que esto podría cambiar y aquellos que irán a alguna de las siguientes fechas de The Strokes, podrían escucharla en vivo.

De acuerdo con NME, Julian Casablancas y compañía interpretaron de nuevo “Under cover of darkness” durante un show que dieron hace unos días en el Barclay’s Center de Nueva York. Este concierto en realidad estaba programado para la víspera de año nuevo, pero debido a un aumento de casos de COVID-19, tuvo que se pospuesto.

A lo largo de la primera parte del show, The Strokes interpretaron temas como “Bad decisions”, “Hard to explain”, “Reptilia”, “Razorblade”, “Hard to explain”, “Juicebox”, “Eternal summer”, y más. Sin embargo, de acuerdo con los informes, al terminar “You only live once” y antes de salir al encore, la agrupación deleitó a los presentes con “Under cover of darkness”.

La sorpresa sin duda fue enorme y, aunque no sabemos exactamente si la canción continuará formando parte del setlist de The Strokes, abrió nuestras esperanzas de escuchar este tema en vivo durante los conciertos que darán en México. En fin, pongamos chonguitos por que así sea y por lo mientras, acá te dejamos un video del épico momento:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

