Café Marvin en los vericuetos del espíritu con Kim Moore

Nuevo trabajo de la escocesa Kim Moore titulado A Song We Destroy to Spin Again. Neo clásico absoluto asomado a todo lo que el ser no muestra.

El arte no puede tener censura porque solo el arte tiene el permiso, y el deber, de alumbrar lo universal, para ello la moral es un impedimento.

Famosa por su lúgubre sound scape Kim Moore ha llevado su mirada sin prohibiciones a A Song We Destroy to Spin Again. Una pieza de neo clásico elaborada junto al dúo de cámara GAIA, compuesto por la violinista Katrina Lee y la chelista Alice Allen.

“¿Cómo podemos pasar de un lugar de oscuridad a algo nuevo y mejor?”

Esta pregunta se la hizo Kim para empezar el trabajo de este disco en pleno lock down. La idea de hacer el disco fue un encargo de la Chamber Music Scotland .

Kim comenzó grabando solos de cuerda que compartió con Katrina y Alice , ambas estudiaron en el Real Conservatorio de Escocia. Ellas volvieron a grabar las melodías de Kim y se las enviaron para que las manipulara con el software Ableton y bucles de cinta analógica.

Hay algo oscuro en el disco que es la humanidad misma y sus enredados designios. Como una obra de Mahler sujeta con tratamientos digitales y analógicos. Pero también hay momentos de calma pastorales. El equilibrio imposible pero siempre buscado de la vida.

Kim ha trabajado extensamente en teatro y danza. Al principio de su carrera, lanzó dos álbumes con su banda de indie pop Zoey Van Goey en Chemikal Underground.

Ahora su foco es el arte sonoro inmersivo y proyectos electrónicos experimentales como su único titulado Tony Bevan del 2017.

A Song We Destroy to Spin Again de Kim Moore