Thom Yorke apuesta por un nuevo proyecto llamado The Smile, una agrupación conformada por el intérprete de “Creep” y el guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood; el tercer integrante: Tom Skinner, de la banda de jazz británico Sons Of Kemet. El fin de semana pasado, The Smile puso su alma a cara o cruz ejecutando en directo vía streaming sus flamantes canciones.

TXT:: Evelyn Manzón / FOT:: Wunmi Onibudo

The Smile emergió en los primeros días de 2022 con el sencillo “You will never work in television again”; después del primer incentivo, Yorke y compañía lanzaron la canción “The smoke”. Desde entonces, los sonidos continúan gestándose en una carrera que se reinventa cada vez más. El concierto se llevó a cabo en el Magazine London, en una atmósfera digna de museo de arte donde el grupo compartió la noche con una diminuta cantidad de público. Para quienes no alcanzamos lugar en vivo, surgió la opción de asistir a los conciertos de manera virtual. Haciendo uso de distintos horarios, tres shows fueron transmitidos en un periodo de 16 horas consecutivas.

“Pana-vision” fue el single que abrió la presentación. Yorke en el piano deleitó con su inconfundible voz mientras el panorama en blanco y negro le otorgó al escenario un aura minimalista. Los encuadres a lo largo del show se fueron coloreando de forma notable, bajo la dirección del cineasta Paul Dugdale y la producción a cargo de Driift. El resultado visual: dosis de dinamismo en las cámaras, planos en 360 grados y una cúpula con barras de luces intermitentes que danzaron a la par de los acordes. Es cierto que The Smile logra despertar sensaciones. Por ejemplo “Thin thing” sorprende por su aceleración en la guitarra; sin embargo guarda cierta similitud con creaciones de Radiohead. El mood osciló entre altos y bajos a lo largo del concierto, pasando de tracks muy suaves, como “Open the floodgates” y “Free in the knowledge”; a canciones estrafalarias como “We don’t know what tomorrow brings”.

Cuando fue el turno de “You will never work in television again”, el single debut de The Smile, el ánimo subió y, a pesar de que los asistentes se encontraban sentados en segundo plano, apenas iluminados por una luz tenue color azul, se vislumbraba el movimiento de sus cabezas y algunos rostros cubiertos con cubrebocas.

Claro, también se escucharon gritos que aclamaban a la agrupación cuando parecía que era el final del setlist, pues los músicos se levantaron y salieron del escenario. Sin embargo minutos después los integrantes de The Smile regresaron para interpretar “Just eyes and mouth”, un track significativo, quizá el próximo sencillo a lanzarse oficialmente. La velada culminó con un cover de “It’s different for girls”, tema incluido originalmente en I’m the man (1979 ), de Joe Jackson.