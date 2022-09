Todos, absolutamente todos, anhelamos los días en que The Smashing Pumpkins producían platos de la estatura de Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) y Machina/Machine of God (2000). Parece que fue hace una eternidad cuando Billy Corgan se mostraba encantador con cada guitarrazo. Por fortuna, parece que los viejos tiempos volverán con ATUM, una ópera rock que será revelada en 3 actos y cuyo primer corte ya puede escucharse: “Beguiled”.

TXT:: Mildred Montag

ATUM contendrá nada menos que 33 canciones y cada acto con 11 temas será dado a conocer cada once semanas en plataformas digitales, todo para coincidir con un podcast que el propio Corgan conduce. Números, muchos números. Grabémonos estos, que las fechas quedan así: Acto 1, 15 de noviembre de 2022; Acto 2, 31 de enero de 2023; acto 3, el 21 de abril de 2023. Y atención, que la última entrega vendrá acompañada de una edición especial en físico de ATUM, la cual que incluirá las 33 composiciones que integran la obra más 10 canciones inéditas. Obra descomunal; a Billy le tomó cuatro años darle vida a este puñado de canciones.

Sobre el podcast. Éste se titula Thirty-Three with William Patrick Corgan y los dos primeros episodios ya están disponibles dando clic aquí. Es un agasajo escucharlos, vale contar, debido a que, por citar un ejemplo, el invitado del primer episodio fue Mike Garson (pianista de David Bowie). Además, en cada uno de estos capítulos se estrenará una nueva canción acompañada de un análisis a fondo de la misma; al tiempo, se presentará un tema clásico del repertorio Pumpkin´.

Los Smashing Pumpkins están por estelarizar una gira al lado de Jane´s Addiction (Spirits on Fire Tour) y presentarán en directo “Beguilded” en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el próximo viernes. De manera que Corgan tiene todo cuadradito para resucitar (ya lo vimos bien vivo apenas acá, en México, en el Teatro Metropolitan); sólo resta escuchar la ópera rock bocado a bocado y rezar porque, de verdad, los viejos tiempos estén de regreso.