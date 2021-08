The Rolling Stones están cerca de comenzar una nueva gira por Estados Unidos y previo a este arranque, han compartido los detalles que engloban la celebración por los 40 años de su disco Tattoo you.

Este álbum fue publicado en 1981, se trata del decimosexto material de la banda porque Mick Jagger y compañía definitivamente no perdían el tiempo. Aunque este disco cumple años oficialmente el 24 de agosto, será hasta octubre que verá la luz nuevamente pero completamente renovado.

El boxset contendrá una buena gama de rarezas y material inédito, como 9 canciones que fueron grabadas a la par que los 11 temas que terminaron dentro del corte final del disco pero que por una razón u otra no fueron incluidas en su momento, así que tendremos música totalmente nueva en el mes de octubre.

También, dentro de este compilado se incluirá Still life: wembley stadium 1982, un concierto grabado en vivo con las 26 canciones que fueron tocadas en junio de 1982 durante un show en el tour original de Tattoo you, del cual podremos escuchar los temas “Just my imagination”, “Going to a go go”, entre otras.

La re edición especial de Tattoo you se publicará el 22 de octubre, será lanzado en distintos formatos como vinilo, CD, e incluirá unos art-books con letras e imágenes diseñadas especialmente para este material, puedes hacer tu pedido haciendo click aquí.

Crédito foto de portada: Instagram The Rolling Stones