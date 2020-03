The Pretenders está preparando un nuevo material que, en palabras de Chrissie Hynde, vocalista de la agrupación, será un álbum que muestre todo el amor que la banda tiene por el punk.

La nueva canción es la que titula al álbum y es claro porqué la eligieron. Es un tema con una guitarra poderosa que no para de tener protagonismo a lo largo de sus 2 minutos y medio de duración. Luego de 11 álbumes de estudio era de esperarse el increíble solo que aparece en la segunda mitad.

Dejamos de spoilearte y escúchala por ti mismo:

Escucha Hate For Sale en todas las plataformas digitales.

Anteriormente habían estrenado The Buzz, una canción no tan intensa como Hate For Sale, nos recuerdan a sus orígenes country, además la cálida voz de Hynde se disfruta en toda esa balada rock.

El próximo álbum de The Pretenders tiene fecha de estreno para el próximo 17 de julio. Da click en este enlace para pre-guardarlo o pre-ordenarlo.