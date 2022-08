Cuando son muchas las afinidades estéticas, resulta lógico que algunos artistas terminen colaborando; tal es el caso de la banda de Ohio y Justin Vernon, quien encarna a Bon Iver. En medio de la gira de The National han dado a conocer “Weird Goodbyes”, que se apega a ese maravilloso indie rock tan llegador del grupo en el que canta Matt Berninger.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aunque es la primera vez que las dos entidades colaboran oficialmente, no se puede pasar de largo que Aaron Dessner y Justin Vernon tienen en común a la banda paralela Big Red Machine, con quien lanzarón un álbum llamado How Long Do You Think It’s Gonna Last? el año pasado. Es decir, la afinidad viene de tiempo atrás.

Es por ello que han concretado la relación con “Weird Goodbyes”, que había tocado The National en un puñado de conciertos, incluso primero bajo el nombre de “Bathwater (Mount Auburn)”, hasta el pasado 20 de julio en Cooperstown, Nueva York, cuando ya la estrenaron con su nombre final.

The National y Bon Iver suman en la pieza esa gran sensibilidad a la hora de interpretar, por lo que luce a plenitud la combinación entre las voces de Matt Berninger y Justin Vernon. Acerca de la historia de la canción, es Aaron Desnner quien cuenta la historia: “Estaba abusando de las cajas de ritmos, como siempre, y me topé con un ritmo que se me quedó grabado en la cabeza… Construimos la canción en torno a ese ritmo. La melodía y la letra de Matt me parecieron tan elegantes y conmovedoras desde el principio: el duelo por la pérdida de la inocencia y la motivación, el aferramiento a los recuerdos y los sentimientos que inevitablemente se escapan y el dolor que todos sufrimos en las despedidas extrañas“.

Por si fuera poco, la versión de estudio de “Weird Goodbyes” cuenta con la participación de la sección de cuerdas de la London Contemporary Orchestra, orquestadas por Bryce Dessner. El resultado es conmovedor, dado que además plasma algo que todos llevamos muy presente tras la pandemia y del que ahora da cuenta Matt Berninger: “Habla sobre dejar atrás el pasado y seguir adelante, para luego sentirte abrumado por pensarlo dos veces”.

The National se encuentra inmerso en una larga gira, tras tres años sin salir a la carretera, esperemos que pronto se nos haga tenerlos de vuelta en México.

