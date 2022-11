Un usuario de TikTok hizo posible que Ellie de The last of us interpretará un cover de Red Hot Chili Peppers y Metallica.

Sí, tal y como lo lees. El tiktokero @elliemillersolos puso manos a la obra y con el apoyo de un software logró convertirse en Ellie, uno de los protagonistas del videojuego The last of us, para tocar con su guitarra dos de las canciones más queridas del rock: “Californication” de Red Hot Chili Peppers y “Nothing else matters” de Metallica.

Los clips son un guiño a la escena en la que Ellie y Joel aprenden a tocar guitarra en un intento de confraternizar. Hasta el momento los TikToks ya superan las 3.3 millones de reproducciones y su éxito ha sido tanto que los fans de la franquicia de videojuegos le han pedido que interprete otros temas e incluso, que les enseñe cómo convertirse en el personaje.

Con este mismo concepto, el usuario ha publicado videos tocando en guitarra temas del soundtrack original de The last of us y un cover de “Hurt”, canción que originalmente es de Nine Inch Nails pero que cobró mayor popularidad con la voz de Johnny Cash.

En otras noticias, el día de ayer HBO Max confirmó que la serie de televisión del videojuego se estrenará el 16 de enero de 2023. Por acá puedes ver el tráiler oficial:

Foto de portada: Naughty Dog.