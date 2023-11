Yo La Tengo nos taladra los oídos con ‘The bunker sessions’

El trío de Nueva Jersey ha demostrado antes que escucharle en directo es una experiencia que sirve no sólo para potenciar su sonido, sino para poner en peligro nuestros oídos. Y The bunker sessions, su nuevo EP, nos lo recuerda a lo largo de cinco tracks donde se palpa la capacidad de Yo La Tengo para pasar del clamor al susurro.

Georgia Hubley, Ira Kaplan y James McNew recién salieron de gira por Estados Unidos con el fin de defender This stupid world; sin embargo la banda no anda a la caza de descanso y antes de decirle adiós al año nos ofrece un EP digital registrado en directo: The bunker sessions.

La obra incluye versiones en vivo de temas incluidos en This stupid world y regala una postal sonora harto certera del fulgurante momento que Yo La Tengo vive, con bajo, guitarra y batería conviviendo de manera magistral. De “Sinatra drive breakdown” a “Stockholm syndrome”. Taladrante delirio eléctrico.

Yo La Tengo planea volver a la carretera en febrero del próximo año para seguir su andar por Estados Unidos. Con un poco de suerte aterriza en México, ¿verdad? Crucemos los dedos mientras nos damos grasa con The bunker sessions.

