Café Marvin efervescente y marcial con Closet Yi

Nuevo Ep de la sur coreana Closet Yi. Wire Broke nos deja prestos para el dance floor pero experimentando sobre laminas de metal ondulante.

El poder es una arma de expresión, con ecos hasta el tuétano del dominado. Si se posee poder, al menos hay que tener el coraje de provocar experiencias nuevas en el receptor.

Los productores y djs asiáticos, especialmente chinos y coreanos, han entendido bien el poder redentor sobre los danzantes. Por ello en los últimos años su techno es pura experimentación psíquica huyendo de la cuadratura impuesta al género por Detroit y Berlin.

Closet Yi lanza su último Ep descargando sin temor atmósferas de zumbidos reverberantes de tam tam de metal.

La ceremonia propuesta en Wire Broke es de gestos en perfil, de búsquedas desde ángulos desconcertantes que empezando en el deep house te llevan del acid al break beat pasando por el hilo del techno envuelto en synth, sin conformar totalmente ningún de estos géneros.

Llegado el fin de semana, el tiempo de efervescencia y burbujas, Closet Yi exige saludar al sol, con la tarea cumplida antes, de tomar nuevos estados mentales.

Closet Yi ha publicado cuatro EPs desde Tam Tam Land del 2020. Recientemente lanzó su EP Ruminate en el label de Corea, Honey Badger Records. También ha publicado en los labels de Londres, All My Thoughts y No Bad Days.

Wire Broke de Closet Yi