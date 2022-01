The Kooks anunciaron que el próximo verano publicarán su sexto álbum de estudio, titulado 10 tracks to echo in the dark.

Los músicos británicos llegaron este 2022 dispuestos a tomar riesgos, por lo que tanto el sonido como la experiencia del lanzamiento de este material discográfico será un tanto diferente a lo que acostumbraban hacer.

De inicio, The Kooks detallaron que 10 tracks to echo in the dark se irá publicando por partes, es decir, las dos primeras se liberarán como EP’s con tres canciones cada uno y la última marcará el estreno oficial del disco con cuatro canciones más. El primer lanzamiento ya llegó hoy y la colección completa llegará el 22 de julio.

El giro repentino que tuvo la vida de Luke Pritchard al convertirse en esposo y padre de familia, se ve reflejado en el nuevo disco de The Kooks, ahora con canciones en los demonios parecen haber quedado atrás para encontrar una optimista visión del futuro.

Respecto a esto, Pritchard comentó: “Realmente espero que se transmita esa sensación de paz interna. Realmente quiero divertirme en mi vida en este punto. Pero también es una especia de reflejo de lo que estaba sintiendo en tiempo real en un mundo pre y post COVID”.

“Estaba leyendo mucho sci-fi, como Philip K. Dick, Azimov y cosas surreales como Boris Vian, lo cual obviamente es una distracción de lo que está pasando en el mundo pero me ayudó a tener imaginación para las canciones”, agregó Luke Pritchard.

“En la pandemia tuve un buen rato para repasar nuestros álbumes y sentirme bien y afortunado. Este álbum es un agradecimiento real a nuestros fans por seguir con nosotros durante tanto tiempo. Esperamos que les encante”, concluyó.

Ya puedes pre-ordenar el nuevo disco de The Kooks dando click aquí.

Créditos foto de portada: Paul Johnson / Say Goodnight Films.