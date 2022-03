Hay ciertos casos en que una banda se vincula fuertemente con una ciudad y una época específica; tal es el caso de The Jon Spencer Blues Explosion y su relación con Nueva York y la década de los noventa -casi al mismo nivel de Sonic Youth, y ello es mucho decir-. Se abocaron a una música rugosa, estridente y grasosa que era muy representativa de La urbe de Hierro.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Para reforzar todavía más ese vínculo temporal y geográfico, habrá que recordar que la banda hizo el tema del programa No reservations, que condujera el chef más punketo de la historia; el queridísimo y extrañado Anthony Bourdain… que se movía del Lower East Side a Harlem para rastrear comido emblemática de La gran manzana (y ya luego saltó hacia otras ciudades y países).

En 2006, el grupo (completado por el guitarrista Judah Bauer y el baterista Russell Simins) hizo una pausa y en aquel momento no explicaron a detalle el motivo, pero ahora se sabe que no pueden retomar la marcha debido a los problemas de salud de Bauer, que ya no le permiten rockear como antaño.

De cualquier manera, Jon Spencer ha colaborado en otros proyectos como Boss Hog y en 2018 grabó su debut en plan solista: Spencer Sings The Hits y ahora se ha embarcado en consolidar a una nueva banda: Hitmakers (con Sam Coomes de Quasi en el sintetizador).

Recientemente, Jon acudió a una entrevista con el podcast Kreative Kontrol, en la que el músico señaló que antes no hubo un comunicado oficial, pero que ahora tiene claro que The Jon Spencer Blues Explosion ya no existe y no habrá más de ellos en el futuro, dado que ya no planean reagruparse.

