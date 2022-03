Hay quienes creen en el poder y la grandeza de las canciones (este escribano entre ellos); luego entonces, no se trata de un asunto menor cuando aparece una de ellas que refulge con total brillo y nos obnubila con su energía… y “All My Pretty Dresses” es una de ellas”; Destroyer ha dado en el blanco y liberó al milagro del arte a través del rock pop.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Con total desparpajo, Dan Bejar suelta en la canción: “A hundred-million lovers dancing in a row/ A hundred-million vacancies that trip and tremble”… y eso que lo cuenta es que la historia de amor está próxima a llegar a su fin, pero no se arredra -todo lo contrario-. Y se pertrecha detrás de un ritmo y melodía contagiosos… todo lo que se espera de una buena canción. Por cierto, habrá que ponerla en la misma playlist que “Such Great Heights” de The Postal Service.

Y se trata apenas de una de las 10 que conforman LABYRINTHITIS, editado a través de Merge Records, del que sin titubeo alguno puedo decir que se trata del mejor álbum en la carrera solita de Dan Bejar. Desde el primer momento y tras las escuchas iniciales, me pareció que el músico aceleró y llenó de energía adicional a las piezas probado con elementos de la música electrónica; ¡Vaya que se lo debemos agradecer!

Incluso el propio Destroyer dejó entrever el punto de partida para él y que resulta muy divertido y medio loco; dijo que se propuso hacer un disco en el que Cher se encontrara con la Hi-NRG y en ello enfocó sus afanes compositivos, llevando siempre a New Order en mente tal como ocurre en “Suffer”.

En LABYRINTHITIS hay mucha más adrenalina que en todos sus antecesores y representa ese dilema mental en el que el autor sabía que se estaba metiendo en compañía de su más cercano colaborador John Collins. El contexto de la pandemia les permitió explorar otros registros, sin dejar de lado las guitarras características en Dan Bejar y la inclusión por ahí de algún saxo ochentero.

Con una carrera larga y distendida (ya 13 álbumes de por medio) y con un buen tiempo como miembro de The New Pornographers, el de Vancouver se mandó un disco tan efectivo como interesante y que nos envuelve desde esa inicial “It’s In Your Heart Now”, que pretende ir creando la atmósfera propicia y es algo espacial hasta pasar por “Eat the Wine, Drink the Bread”, que es otra de las piezas más contundentes.

Destroyer deja en claro que puede ser un poco freak, como en “Tintoretto, It’s For You”, o bien brillar como un sol en “All My Pretty Dresses”, que no cesaré de recomendar durante largo rato.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #19: en el espacio también se sirve “Chop Suey”