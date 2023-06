The Hives presentan su nuevo sencillo: “Countdown to shutdown”

Como te lo informamos hace unas semanas, este año The Hives lanzarán su primer material discográfico en más de una década. Titulado The death of Randy Fitzsimmons, el disco llegará en su totalidad el próximo 11 de agosto, pero para ir calentando motores, el día de hoy la banda liberó “Countdown to shutdown” como adelanto.

Respecto a este sencillo, en un comunicado el grupo comentó: “¿La cuenta regresiva para el colapso financiero? ¿La cuenta regresiva para la borrachera de fin de semana que estabas esperando? ¿La cuenta regresiva para tu competencia deportiva favorita? The Hives lo tiene cubierto con ‘Countdown to shutdown‘”.

“Un éxito versátil para todas tus necesidades de rock de verano. Aproximadamente un 37 % más eficaz y seguro que la competencia. Te ayudará en tus resultados del segundo y tercer trimestre. ¡Compra ahora y observa cómo suben las acciones!”, agregó el combo.

La canción viene acompañada de un divertido videoclip dirigido por SNASK, en el que aparece un grupo de elegantes oficinistas interpretando el tema antes de que aparezcan los miembros originales de The Hives.

Recuerda que la banda visitará nuestro país dentro del marco de la próxima edición del Festival Corona Capital. Los boletos ya se encuentran a la venta.