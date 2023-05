Después de un extenso tiempo presentándose en vivo en los escenarios más emblemáticos del mundo, incluido México, The Hives están más que listos para emprender una nueva etapa en su carrera con música recién salida del estudio. Según reveló el combo, el próximo 11 de agosto publicarán su siguiente material discográfico titulado The death of Randy Fitzsimmons.

Si bien todavía faltan unos cuantos meses para la llegada del LP, la banda nos hizo menos pesada la espera al liberar el sencillo “Bogus operandi”, el cual junto con su video oficial nos sumerge en una experiencia densa y sobre todo sangrienta. La canción es el clásico rock que tanto ha caracterizado a The Hives con un toque de oscuridad y suspenso que, al parecer, serán la cereza del pastel del disco.

Hablando al respecto, en un comunicado, The Hives explicaron: “Como el macabro título del álbum lo insinúa, la prolongada ausencia de la banda en el estudio no ha sido un paréntesis, sino más bien una historia de terror”.

“Por nuestra parte no hay madurez ni nada por el estilo, porque ¿quién diablos quiere que el rock and roll madure? Diría que ahí es siempre donde la gente se equivoca. Es como decir ‘el rock ‘n’ roll es para adultos’, ¡nadie quiere eso! Eso es como quitarle literalmente lo bueno al género. El rock and roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, todo se debe a nuestra emoción, y no se puede fingir lo que no es”, agregaron.

El videoclip de “Bogus operandi” muestra a los de The Hives viviendo su propia historia de terror, en la que un ente del más allá los persigue para al final, apoderarse de sus cuerpos y crear un exquisito rock. Échale un vistazo a continuación y recuerda que ya puedes pre-ordenar el disco en este enlace.