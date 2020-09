La banda sueca, The Hives, ha anunciado un nuevo álbum en vivo titulado “Live At Third Man Records”, siendo este el primer LP en vivo de la banda en sus casi 30 años de carrera.

Este nuevo material incluirá siete canciones entre las cuales esta “Hate To Say I Told You So”, su éxito del 2000.

El LP fue grabado en la sala Blue Room de Jack White (Third Man Records), la banda revelo que llevaban tiempo queriendo hacer un show allí.

“Se siente bien cuando las palabras se ponen en acción y esa acción – como siempre con The Hives – es la perfección del Rock’n Roll”, dijeron en una declaración.

Además de “Hate To Say I Told You So”, el LP incluye “Main Offender”, “Walk Idiot Walk”, y “Tick Tick Boom” de 2007.

“Live At Third Man Records”,llega el 25 de septiembre y ya se puede pre- ordenar.