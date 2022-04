A prácticamente diez años de su nacimiento, The Guadaloops sostienen el trote y presentan “Arroba”, un tema donde desglosan de forma implícita los significados de dicha palabra y de paso subrayan que la suya es música que se presta a la interpretación, que las lecturas alternas son bienvenidas y que en este caso en particular el amor podría ser comprendido como un arma cuyo blanco depende de cada corazón.

TXT:: Alejandro González Castillo

“Porque amar es como ir a la guerra, y si acaso querer es un arma, dejaría que lo malo se pierda, para estar cerca de tu mirada”, canta Fermín Sánchez mientras a su alrededor tiene lugar una coreografía donde la voz de Tino forma barras que, una a una, van revelando más pistas para quienes se anuncien con ganas de moverse, “todo piernas y latidos”: “sólo por volverte a ver alicaída, porque todo te hace reír maldita vida, y porque sabes que algo no hice y ahora siempre en represalia me lo dejas en la cara, pero nunca me convidas”.

Una batalla mental la expuesta por The Guadaloops: el tiento que a veces se muestra al confrontar verdades y retos; es decir, el peso de la vida misma. Y es que “Arroba” es una palabra que en estos días digitales posee un significado muy claro, sin embargo pocos recuerdan que se trata de una unidad de medida muy antigua que equivale a más de 10 000 kilogramos. El trato del sencillo: sopesar las palabras, aquilatarlas con tal de usarlas para traducir sentimientos, como un arma.

“Arroba” no llega únicamente compuesta por sonidos, sino con una puesta en escena donde los mencionados Fermín y Tino, además de Sami Mendoza, Fernando González, Bernardo Pérez y Franco Genel, prodigan compases mientras a su alrededor Ximena Tafoya orquesta una coreografía en la que alcanzar al otro pareciera una tarea titánica.

