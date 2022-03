The Froys buscó hacer las cosas de modo distinto a como venían ocurriendo en su historia, así que decidieron grabar su LP debut en directo y cantando en español; la idea: “darle un vibe más punk y crudo” a su sonido. El trabajo lleva por título Mala vibra, y ya puede escucharse en plataformas digitales.

Tras dos EP’s la banda agendó cita en los estudios Onda Sonora, en Hermosillo, en la fatídica primavera de 2020 con la ayuda de Felipe García (Sgt. Papers). Del encuentro nacieron siete canciones, entre ellas “Harto” y “When I´m down”. Títulos sugerentes y en concordia con el ánimo de todo el disco, según The Froys, pues este álbum se llama Mala vibra debido a que es el sentimiento que caracterizó a la era del encierro, “donde todo era pesimismo, malas noticias y situaciones incómodas”.

Sin embargo The Froys venían de pasarla mal por razones ajenas al virus. “Atravesamos el cierre de la primera disquera con la que habíamos trabajado y la cual borró nuestras canciones sin avisar, además de varias fechas y un tour cancelados e innumerables malos ratos”, comentan los músicos. Por fortuna, Devil In The Woods le abrió las puertas a ese sonido “garage, punk y surf de toque pesimista”, tal como sus propios artífices califican Mala vibra.

Con influencias de Los Esquizitos, Sgt. Papers y Las Pipas de La Paz, The Froys se anuncian listos para reventar oídos con “un grito desesperado para que te des cuenta que hagas lo que hagas, nada va a cambiar y es mejor que te acostumbres a valer verga”.

Date un quemón: