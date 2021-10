The Froys, oriundos de la caótica Ciudad de México, continúan preparando terreno para su álbum debut, ahora con el eufórico sencill0 “El portal”.

La agrupación conformada por los hermanos Dylan y Brandon, junto con su primo Kevin, demuestran una vez más que pueden lograr grandes cosas utilizando como fuente de inspiración el enojo de la vida diaria, experiencias personales y un poderoso toque de psicodelia.

“El portal” te lleva en un alucinante viaje comandado por enérgicas guitarras y sonidos garage-rock que se impregnan en lo más profundo de tu ser, convirtiéndose en toda la dosis de serotonina que necesitabas. Además, el tema llega con un colorido videoclip en el que un par de visuales, prendas tie dye y la buena vibra de The Froys complementan la experiencia.

Hablando del lanzamiento, en un comunicado la banda comentó: “‘El Portal’ narra un viaje psicodélico en el cual emprendemos una búsqueda para encontrar la paz en medio de la catástrofe. Es una especie de mantra sobre escapar, olvidar y ser libre. Musicalmente queríamos plasmar una montaña rusa de sonidos y emociones, y a la vez, mantener una base sólida de batería y bajo para conservar la cordura”.

La canción es el segundo adelanto que The Froys comparten de su próximo material discográfico, el cual se espera vea luz en algún punto de 2022 a través del sello Devil In The Woods. Tanto “El portal” como “Mala vibra” ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Si bien aún tendremos que esperar un poco más para el álbum, este 30 de octubre tendremos la oportunidad de escuchar por primera vez en vivo estos dos sencillos y algunos de sus ya conocidos temas, durante un especial show que el combo realizará en el Foro Indie Rocks para celebrar el aniversario de DIW. El Shirota, Sgt Papers, Las Pijamas y Los Pao Paos también son parte del festejo.

Asegura tu entrada a esta tremenda fiesta dando click aquí.