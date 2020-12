¡Buenas noticias! Después de una larga espera, el próximo año por fin podría llegar a nosotros el cuarto material discográfico de The Distillers. Y no sólo eso, sino que un sucesor ya también está en planes.

Los veteranos del punk finalmente se reunieron en 2018 pero desde entonces sólo han logrado sacar dos nuevas canciones, “Man vs Magnet” y “Blood In Gutters”. Esto debido a que tenían planeado lanzar su nuevo álbum a la par de su participación en el Download Festival 2020, la cual ya no se pudo realizar por la pandemia, y por ende, el disco también tuvo que ser pospuesto.

Hasta el momento no se ha dado una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, Brody Dalle, vocalista de The Distillers, recientemente volvió a hablar sobre el tema revelando que el tan esperado nuevo álbum podría llegar en 2021. Además de que dijo que están aprovechando el tiempo y que un sucesor de este ya está en planes.

En una entrevista que tuvo con Spin, Dalle fue cuestionada sobre sus planes para el próximo año, a lo que ella respondió: “Estamos agendados en el wazoo para un tour, pero nadie sabe realmente que va a pasar.”

“Es una especie de juego de dados y los postes de la portería siguen moviéndose, así que estamos volando por el asiento de nuestros pantalones”, continuó. “Sabes tanto como yo ahora.”

Y agregó: “Realmente no tengo idea de lo que va a pasar, pero sí, tenemos un disco por salir, ojalá más pronto que tarde. Y en este punto, estamos prácticamente listos para también hacer otro disco.”

Así que ya sabes, hay que ser un poco más pacientes y seguro que The Distillers hará que todo valga la pena.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.