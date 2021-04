The Chemical Brothers hace su espectacular regreso con “The darkness that you fear“, su primer tema en ser publicado desde el lanzamiento de su disco No geography en 2019.

Sobre este tema Tom Rowlands, integrante de esta agrupación dijo lo siguiente: “The Darkness That You Fear es una pieza musical esperanzadora. Cuando descubrimos que la combinación de las diferentes voces funcionaba según el flujo de la música, nos sentimos optimistas, como si fuera algo que queríamos compartir”.

Algo que caracteriza a este dúo británico son sus alucinantes visuales y puestas en escena, algo que viene desde la portada de sus discos y por supuesto sus videos musicales; es por eso que para complementar el gran juego sonoro de esta nueva canción se reunieron con el director Ruffmercy para la creación de el video que acompaña este estreno.

Sobre la creación del clip el creador visual relató lo siguiente: “Cuando escuché la canción por primera vez, inmediatamente me conecté con el tema y la vibra positiva general. También desencadenó una fuerte sensación de nostalgia que me llevó a volver a buscar inspiración visual en el período en el que descubrí por primera vez a The Chemical Brothers a mediados de los noventa”, comentó el director.

Sobre la puesta de imágenes agrego: “El video combina imágenes de archivo rave de mediados a finales de los 90 con texturas de película Super 8 pintadas a mano y animación dibujada a mano. Me encanta usar el color para crear caos y evocar emociones y este fue el proyecto perfecto para hacer eso”, finalizó.

Foto de portada: cortesía