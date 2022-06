The black phone, la nueva película de terror de Ethan Hawke, está por estrenarse y ya puedes ver un adelanto.

El próximo 23 de junio el actor regresará a la pantalla grande con el papel más aterrador que ha tenido, hasta ahora. En esta ocasión, Hawke interpreta a un asesino que bajo una imagen de “mago” se dedica a secuestrar a los niños de un pueblo, convirtiéndose en una de las personas más buscadas por la policía.

La película, dirigida por Scott Derrickson (El exorcismo de Emily Rose), toma como punto de partida el momento en el que el personaje de Ethan Hawke secuestra a Finney, un niño de 13 años de edad. A lo largo de la trama, la hermana del Finney y los espíritus de los demás niños asesinados serán las piezas claves para dar con el hombre y rescatar con vida al pequeño.

Si bien The black phone no está basada en hechos reales, la historia tiene guiños sobre algunos eventos que tuvieron lugar en Estados Unidos, incluyendo el Stranger Danger, el cual surgió en la década de los ochenta tras la desaparición de un niño llamado Adam Walsh, quien fue secuestrado y encontrado muerto cerca de un centro comercial. Walsh no fue el único niño secuestrado, desatando un enorme pánico entre la gente que orilló al gobierno a crear campañas para enseñarle a los menores de edad a no confiar en extraños, de ahí el nombre del caso.

The black phone marca una nueva asociación entre Derrickson y la marca más importante del cine de terror, Blumhouse, por lo que ya se posiciona entre una de las películas más esperadas del género en 2022. Checa a continuación el tráiler:

Foto de portada vía YouTube.

MIRA EL TRÁILER DEL NUEVO BODY HORROR DE DAVID CRONENBERG: ‘CRIMES OF THE FUTURE’