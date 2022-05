David Cronenberg está por lanzar una nueva película titulada Crimes of the future, y ya tenemos un adelanto.

La próxima cinta del maestro del body horror está ambientada en un extraño futuro en el que muchas personas tienen el Síndrome de Evolución Acelerada, el cual provoca que les crezcan nuevos órganos. La historia se enfoca en Saul Tenser, un artista de vanguardia que muestra sus órganos en constante cambio con la ayuda de su compañera Caprice. Mientras que Timlin, una investigadora del Registro Nacional de Órganos, intenta obtener una mirada interna al problema.

Como se puede ver en el primer avance, el filme estará lleno de inquietantes momentos, incluyendo uno entre Saul y la investigadora: “La cirugía es sexo, ¿no es así?” Timlin le susurra a Tensen. “¿Lo es?”, le responde él. “Mmm… sabes que lo es. La cirugía es el nuevo sexo”, le afirma ella.

Crimes of the future está protagonizada por Vigo Mortensen y Léa Seydoux, quienes ya en otras ocasiones han trabajado con David Cronenberg. Además, la recién nominada al Oscar Kristen Stewart también forma parte del elenco, interpretando a Timlin.

Este largometraje es el primero que el cineasta realiza desde 2014. Su estreno se llevará a cabo a finales de mayo en el Festival de Cine de Cannes y después, el 3 de junio, llegará a las salas de cine de Estados Unidos.

Así que si no le temes a las agujas enormes, fuertes heridas quirúrgicas o cuerpos extravagantes con docenas de orejas y la blanca y ojos cosidos, te dejamos a continuación el tráiler de Crimes of the future.

Foto de portada vía YouTube