Lady Gaga se cambió el nombre en el set de ‘Joker 2’

En un reciente episodio del podcast The Trenches TALK, Larry Sher, director de fotografía de Joker 2: Folie à deux, estuvo hablando sobre cómo fue el rodaje del filme de Todd Phillips, y aprovechó para compartir algunos datos curiosos de la faceta actoral de Lady Gaga. Según reveló, por los métodos que usaba la cantante, al inicio se le dificultó conectar con ella.

“Extrañamente, sentí que nunca la conocí, incluso durante las pruebas de maquillaje y cabello. Tal vez era mi filosofía de no intentar entrar en su espacio. Recuerdo que durante una semana dije ‘Dios, siento que nos estamos desconectando. Ni siquiera conectamos. Somos como opuestos’. Y me acerqué a decirle al equipo ‘no puedo descifrarla. O me odia o nos odiamos. Aquí está pasando algo raro’”, comentó Larry Sher.

Resulta que Gaga solo estaba tratando de mantenerse en el personaje en el set, una tarea notablemente más difícil cuando te llaman por tu nombre real: “Yo casi no decía nada. Sólo cosas como ‘Stefani, aquí es donde estaba tu segundo equipo’, cosas menores. Y luego, un día, el AD me dijo ‘oh, ya sabes, a Stef le gustaría que la llamaras Lee en el set”.

“Lo siguiente que dije fue utilizando Lee y fue como si todo hubiera cambiado. A partir de ese momento, fue como si ella fuera… toda nuestra conexión cambió. Yo estaba como, está bien, genial”, agregó.