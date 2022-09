No resulta un asunto de menor importancia que el fallecido Mark Lanegan haya puesto nombre al álbum más reciente de The Afghan Whigs, entre estos rockeros hoscos y rudos también existe el vínculo de ese halo sombrío que permea en su música. Todo ello confluye en How Do You Burn? que es un ejemplo perfecto de la vitalidad del rock -pésele a quien le pese-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aquí no hay clichés ni aspavientos de manual para película gringa; lo que hay es una exhibición de madurez -ante todo- y de fibra y músculo a la hora de componer y colocar los amplificadores en lo máximo (como en “I´ll Make You See Good”), pero también de ganas de bajar la velocidad y hacer alguna balada en la que brille el piano, tal como en “The Gateaway”.

Si alguna vez han de arder y extinguirse, The Afghan Whigs lo harán habiendo dado una enorme batalla y dejando una obra inflamada y emocionante; conservan esa garra tan tensa en “Catch A Colt” y se pueden dar el lujo de componer un tema que pueda entrar a la radio fórmula sin perder nada de su percha, tal como ocurre en “A Line of Shots”.

Greg Dulli, Guitarra y voz, y el bajista John Curley son quienes permanecen desde los años noventa y se saben hombres que ya no son jóvenes cronológicamente, pero músicos capaces de apelar a un arte mayor y preservan en el rock una trascendencia discursiva y un impacto estético de gran calado.

How Do You Burn? es sólido como una roca, pero tiene diversidad de registros; quizá jamás los imaginaríamos haciendo algo tan aterciopelado como “Please, Baby, Please” en la que rige el órgano. En suma, 10 canciones que se irán desplegando conforme pasen las escuchas. Hay elegancia y fiereza… algo que de The Afghan Whigs han conservado de principio a fin de su carrera.

