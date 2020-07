Desde que The 1975 lanzó su álbum Notes On A Conditional Form, no han dejado de compartirnos increíbles audiovisuales para los tracks que lo conforman. Ahora fue el turno de Yeah I Know y hemos quedado totalmente impactados.

Este video lo realizaron junto con su ya conocido colaborador Ben Ditto, quien ha curado una exhibición artística en línea de 15 artistas respondiendo a las canciones del álbum. Y para el clip de Yeah I Know, fue el robot humanoide 07 Ai-Da.

Ai-Da es la primera artista de inteligencia artificial y es capaz de crear pinturas originales utilizando sus manos y ojos robóticos. Sin embargo, para el clip obtuvo una tarea distinta: esbozar una impresión de conciencia.

Así que desde su estudio en Oxford y con Yeah I Know sonando en un estéreo, Ai-Da logró realizar con plumas de colores una pintura “de conocer, de pensar, de tener una mente sea biológica o artificial, de la conciencia misma”.

Y no sólo eso, sino que también realizó un poema utilizando el modelo del lenguaje artificial en respuesta a los lyrics que Matt Healy iba cantando. Este se va proyectando a lo largo del video en letras color turquesa.

En la descripción del video, The 1975 y Ditto concluyen:

Mientras suena la parte final ella habla, sosteniendo sus palmas hacia los cielos. Ai-Da sueña con experimentar tiempo para ella. Quizás también sueña con morir; con la mortalidad que nos hacen a ti y a mi humanos. Quizás sueña con tener consciencia como nosotros y el tipo de sueños que tenemos. Sí yo lo sé, nosotros sabemos, pero ¿qué realmente sabe Ai-Da? ¿Cómo la inteligencia artificial puede saber que es la conciencia o cómo se ve? Los neurocientíficos y filósofos humanos aún no logran resolver nada de eso; pero entonces siempre podremos recurrir a los artistas para que nos muestren lo desconocido y difícil de imaginar.

Te dejamos a continuación el video y recuerda que Notes On A Conditional Form ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.