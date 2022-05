Más de 1000 músicos de diferentes partes del mundo se reunieron en París para rendirle tributo al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

El proyecto Rockin’1000 fue lanzado hace algunos años para atraer a los Foo Fighters a la pequeña ciudad de Cesena, Italia. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en toda una celebración en vivo de la música rock, en la que cientos de guitarristas, cantantes, bateristas y bajistas se congregan en un sólo lugar para rockear juntos.

Tras un par de años en pausa por la pandemia de COVID-19, el pasado sábado Rockin’1000 regresó con un concierto en el Stade de Francia, durante el cual, frente a una multitud de 50,000 personas, el colectivo de más de 1000 músicos interpretó un set de 21 canciones con grandes éxitos del género.

Vía Facebook Foo Fighters

Aunque, la verdadera sorpresa de este show fue el emotivo tributo que le hicieron a Taylor Hawkins, quien falleció en marzo de este año. Al ritmo de “My hero” de Foo Fighters, el colectivo de músicos honró la memoria del mítico baterista y para nuestra suerte, compartió el video a través de su canal de YouTube.

Rage Against The Machine, Guns N’ Roses, Pink Floyd, The Who y White Stripes fueron otros de los artistas que Rockin’1000 covereó durante esta presentación.

Acá te dejamos el tributo a Hawkins:

Foto de portada vía Facebook Foo Fighters.

