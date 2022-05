Hayley Williams ha hablado sobre la gran influencia que Taylor Hawkins y Foo Fighters fueron para Paramore.

Como te lo informamos hace unos días, Williams tiene un nuevo podcast en el que debate sobre la “escena musical emo”, abarcando desde los 90’s hasta la actualidad y, por supuesto, hilándola con la historia de su su propia banda. El segundo episodio fue liberado hoy con la sorpresa de que Foo Fighters y su baterista Taylor Hawkins, quien falleció hace unos meses, son el foco de atención.

“[Foo Fighters] es una banda realmente importante para todos, para todo el mundo. Pero una banda tan importante para Paramore. Cuando conocí a los chicos por primera vez, hubo algunos álbumes de los que hablamos mucho, a los que hicimos referencia, y Foo Fighters era una banda que siempre aparecía en la plática”, explicó Hayley Williams.

Tras esto, la cantante continuó hablando sobre cómo el baterista de Paramore, Zac Farro, llegó a utilizar un kit de batería que en algún momento le perteneció a Hawkins. “Un amigo que vivía en la ciudad le prestó una batería, que al final le regaló, que primero perteneció a Taylor Hawkins. Para nuestros primeros shows y giras, fue como si le hubiéramos robado una bendición a Taylor Hawkins”, dijo.

“Pienso mucho en Taylor Hawkins, cuando pienso en la interpretación de Zac. No quiero que la conversación sobre la muerte de Taylor Hawkins se centre en mí ni en Paramore, pero es sólo para decir lo mucho que significó para tanta gente y estoy segura que hay tantas historias sobre él que aún no hemos escuchado, las cosas que ha hecho por la gente, las formas en que ha tocado la vida de las personas”, agregó la cantante.

Y concluyó: “Pero creo que, más que nada, como fanática de la música y de Foo Fighters, me encanta lo que [Hawkins] hizo por Dave Grohl. Escucho su álbum There’s nothing left to lose y sé que es el primer disco en el que tocó Taylor. Se unió a los Foo Fighters e hicieron este disco juntos, se puede escuchar la diferencia. Creo que sacó algo de la voz de Dave Grohl y de la forma en que escribió, todo. Realmente resuena conmigo y me encantaba este disco cuando era adolescente”.

