Hayley Williams, vocalista de Paramore, anunció que la llegada de su primer podcast sobre la escena musical “emo”.

A través de redes sociales, la cantante reveló que este nuevo proyecto, que forma parte de la sección Back to back sounds de BBC Sounds, estará conformado por 20 episodios, durante los que profundizará sobre lo que ha sido la música desde de los noventa hasta la actualidad, mientras reflexiona sobre sus discos y nuevos artistas favoritos.

Asimismo, el podcast llamado Everything is emo encontrará a Hayley Williams ofreciendo un relato de primera mano sobre cómo ha sido liderar una de las bandas más populares del movimiento emo y sus recuerdos más íntimos de esta época. My Chemical Romance, Yeah Yeah Yeahs, Wet Leg, Panic! At The Disco, The Postal Service y, por supuesto, Paramore son algunas de las bandas que sonarán en el programa de radio.

Compartiendo la noticia, la frontwoman de Paramore explicó: “No hace mucho tiempo, la gente comenzó a llamarme ‘veterana’ de mi escena y de la industria de la música. Suena tan divertido para mí porque la mayor parte del tiempo todavía me siento como una fanática. La verdad seria es que, de hecho, he crecido en esta escena durante las últimas dos décadas. Supongo que es bastante tiempo”.

Vía Instagram Paramore

“Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de hablar públicamente sobre bandas y canciones que hacen que mi subgénero favorito se sienta como un hogar para mí. Y aunque será divertido hacer algunos viajes por el camino de la memoria, estoy tan emocionada, si no más, de tocar música de nuevos artistas que descubro todo el tiempo”, agregó Williams.

Ya puedes escuchar el primer episodio de Everything is emo dando click aquí.

Foto de portada vía Instagram Good Dye Young.

