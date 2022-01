Porque no fue sólo una etapa… When We Were Young Festival ha anunciado el cartel de su próxima edición con lo mejor de la “escena musical emo”, incluyendo a Paramore y My Chemical Romance.

A través de redes sociales, el festival confirmó que su próxima entrega se llevará a cabo el 22 de octubre de 2022 en Las Vegas, contando con un line up memorable, esto debido a que en su mayoría son bandas de rock, punk, metal, hardcore (y demás) que marcaron la década de los 2000 y a toda una generación.

Paramore y My Chemical Romance aparecen como los actos estelares del When We Were Young Festival, además que también se incluye a Avril Lavigne, Bring Me The Horizon, AFI, A Day To Remember, Bright Eyes, Jimmy Eat World, All The American Rejects, Sleeping With Sirens, entre otros.

Por ahora, ya te puedes registrar aquí para la preventa de tickets, la cual comenzará este viernes 21 de enero al medio día. Los precios varían dependiendo el paquete que elijas, incluso puedes encontrar algunos que ya incluyen hospedaje y entrada al festival, pero toda la información la puedes consultar en su página oficial.

El When We Were Young Festival marcará el tan esperado regreso de My Chemical Romance, el cual ha sido postergado por la pandemia, y de Paramore, quienes desde 2018 se tomaron un descanso para enfocarse en sus respectivos proyectos solistas.

Así que ya sabes, a sacar el delineador y los pantalones entubados que lo emo está de vuelta y más fuerte que nunca.

Fotos de portada vía Facebook Paramore / Facebook My Chemical Romance.