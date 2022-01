Kevin Parker, frontman de Tame Impala, ha reaccionado a la versión de “Elephant” hecha por una reconocida banda australiana de música infantil.

Si bien el tema fue lanzado en 2012 junto con el segundo disco de Tame Impala, fue hasta 2021 que alcanzó el primer lugar del Triple J Hottest 100 gracias a un cover realizado por The Wiggles, quienes se han enfocado en brindar música y otro tipo de entretenimiento a todos los niños de Australia.

La versión infantil de “Elephant” fue creada para el segmento Like a version de la estación de radio Triple J, misma que, tras conocer el éxito del tema, contacto a Kevin Parker para que diera su punto de vista y sin duda es lo más tierno que hemos escuchado de su parte.

“Si cuando lanzamos ‘Elephant’ alguien me hubiera dicho que, dentro de diez años, The Wiggles la iba a versionar e iba a quedar en el Top 10 de Hottest 100, le habría dicho que estaba loco. Habría dicho que era una idea ridícula y no lo habría creído. Si un adivino me hubiera dicho que eso iba a suceder, habría pedido que me devolvieran el dinero”, comentó el vocalista de Tame Impala.

Tras esto, Kevin Parker también señaló que el que The Wiggles hiciera su propia versión, mostraba su genialidad y que “realmente le dieron una nueva personalidad” a la canción. Te dejamos por acá la reacción del músico:

