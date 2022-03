Empezamos la semana con la gran noticia de que el segundo álbum de estudio de Superorganism ya viene en camino y por acá tenemos un primer vistazo.

Casi cuatro años han pasado desde que la agrupación debutó exitosamente con su disco homónimo, y aunque la espera se nos hizo eterna, el próximo 15 de julio por fin podremos escuchar su nuevo material titulado World wide pop.

De acuerdo con un comunicado, este disco de Superorganism estará conformado por 13 canciones, entre las que se han incluido colaboraciones con Stephen Malkmus, Dylan Cartlidge y el actor y músico japonés Gen Hoshino.

World wide pop ya se puede pre-ordenar dando click aquí. Además, como adelanto, Superorganism liberó hoy el sencillo “Teenager”, en el que los vemos crear un enérgico y alegre pop con el apoyo del productor Stuart Price, reconocido por trabajar con artistas de la talla de Madonna, Pet Shop Boys y The Killers.

La canción fue lanzada en plataformas digitales y se complementó con un videoclip dirigido por AEVA que muestra como el actor y comediante Brian Jordan Alvarez (Will and Grace) se adentra a una psicodélica experiencia a través de la música y el baile.

Échale un vistazo al video de “Teenager” y al tracklist de World wide pop:

1. Black Hole Baby

2. World Wide Pop

3. On & On

4. Teenager (feat. CHAI & Pi Ja Ma)

5. It’s Raining (feat. Stephen Malkmus & Dylan Cartlidge)

6. Flying

7. Solar System (feat. CHAI & Boa Constrictors)

8. Into The Sun (feat. Gen Hoshino, Stephen Malkmus & Pi Ja Ma)

9. Put Down Your Phone

10. crushed.zip

11. Oh Come On

12. Don’t Let The Colony Collapse

13. Everything Falls Apart

Foto de portada tomada del Facebook de la banda con créditos a Jack Bridgland.