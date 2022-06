El final de la cuarta temporada de Stranger things está cada vez más cerca y hoy obtuvimos un nuevo vistazo.

Desde un inicio Netflix reveló que Stranger things 4 se liberaría en dos tandas, la primera llegó hace unas semanas y la segunda se estrenará el próximo 1 de julio. Así que para irnos preparando, la plataforma de streaming compartió un oscuro e intenso tráiler en el que Eleven aparece más que decidida a salvar a sus amigos.

“Sé que estás asustada. Estás terriblemente asustada por lo que has visto. Pero no te voy a mentir. Tus amigos no están preparados para esta pelea”, le dice el Dr. Brenner a Eleven. A lo largo del clip también se muestran escenas en las que el resto del grupo expresa su temor por que ésta vez las cosas no resulten bien.

Por supuesto, el nuevo tráiler viene musicalizado con “Running up that hill” de Kate Bush, canción que fue clave en el primer volumen de Stranger things 4 y que, a raíz de su aparición en la serie, alcanzó la posición número uno en las tablas musicales de diferentes partes del mundo.

Te dejamos a continuación el tráiler y recuerda que la primera tanda de capítulos ya se encuentra disponible en Netflix.

Foto de portada vía YouTube.

