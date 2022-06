“Running Up That Hill” tiene esas percusiones electrónicas tan de los ochenta que sirve de basamento para el encanto que la voz de Kate Bush provoca. Ya en 1985, el año en que se lanzó como sencillo contribuyó a que el álbum Hounds of Love tuviera gran impacto.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de un tema referencial en el repertorio de la inglesa, que ahora vuelve a cobrar total actualidad toda vez que la cuarta temporada de la serie Stranger Things, que se estrenó hace muy poco en Netflix, ha dado a la canción un rol importante en la historia de Max, un personaje que es interpretado por la actriz Sadie Sink.

“Running Up That Hill” se colocó rapidamente en el lugar número 1 de consumo en iTunes, una vez que se estrenó el primer episodio de esta nueva temporada. Aunque no es la primera vez que pasa, Stranger Things ya regresó también al presente al tema principal de la película fantasía The Never Ending Story, estrenada en 1984.

Es así como el sonido de la Kate Bush de los ochenta se cuela hasta una serie de ciencia-ficción que está ambientada precisamente en aquella década. Resulta pues muy interesante que los jóvenes espectadores queden fascinados con la obra de que mujer fundamental en el panorama musical británico.

