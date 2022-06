Algún viejo poeta dijo: “polvo serás… más polvo enamorado”, pero jamás imaginó que viajaría hasta la vastedad del cosmos para prolongar un carnaval más que ecléctico. Para vivir este Cabaret de Galaxias nos ubicamos en un bar llamado “El cielo” en compañía de David Byrne y Phil Spector.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Algo llamado “cumbia oceánica” alterna con un reguetón atascado de guitarras metaleras que procede de algún lugar en el Oceáno Atlántico. Aquí podemos hallar synth-pop con autotune y una rumba que se mezcla con la electrónica más crepitante.

Un puñado de artistas nómadas danzan en rituales psicodélicos que honran lo excitante de la música del siglo XXI.

Pond (Australia) feat Cowboy John “Hand a Cross on Me”

El grupo paralelo a Tame Impala – y que es mucho mejor- ha decidido ampliar el contenido de su último álbum 9 y para ello ha integrado, entre otros temas, un fogonazo que tiene mucho que ver tanto con Primal Scream como con Happy Mondays. Hay una psicodelia feliz y contagiosa que nos hace librar cualquier cruz a cuestas.

Moderat (Alemania) “Neon Rats”

Al célebre tándem creativo que conforman Apparat y Modeselektor se les pide que una y otra vez rocen la gloria con su electrónica emocional, y además se les exige que no se repitan; he aquí una prueba de sus nuevos hallazgos sonoros a través de una instrumental que tiene el beat hasta arriba y que ofrece un subidón potentísimo.

Nevver (España) “Amaneciendo y anocheciendo” (extenden versión)

“Encontrar el momento, el dolor lo mantengo/ Lo inevitable se acerca, quédate en los recuerdos”, así comienza “Amaneciendo y Anocheciendo”, el tercer sencillo de anticipo del trío español, antes de la llegada de 999, su segundo álbum; se trata de un estallido de synth-pop con la sobredosis de autotune que tanto les gusta (y en el que se acuerdan de los ochenta con un extended).

Amaru Tribe (Colombia/Chile/Australia) “Candela Viva”

En Australia se encontraron dos emigrantes colombianos y uno chileno y se pusieron a la tarea de macerar lo que llamaron “cumbia oceánica”; tomaron la ruta de Bomba Estéreo y Systema Solar y la mezclaron con folklore aborigen, indio y africano. El resultado saca chispas y arma un carnaval del melting pot.

Cosmic Wacho (Argentina/España) “Ninfa de la Villa”

Alejandro Domínguez es de Malaga, mientras que Franco Felici se encuentra hasta Santa Fe en Argentina, pero han encontrado la forma de sacar adelante a una entidad de refinada cumbia electrónica que acepta incluso un teclado salsero. A través de su mixtura buscan que la psicodelia, el indie y lo latino alternen con soltura. ¡Pura pachanga!

Rocío Márquez feat Bronquio (España) “De mí-Rumba”

Tercer cielo está convocado para ser uno de los sucesos de la música hispanoamericana del 2022; y para ello la maravillosa voz de Rocío se une al arsenal electrónico de Bronquio y juntos le dan otra vuelta de tuerca a la tradición española, como queda claro en esta colaboración con la jerezana 41V1L. Una rumba venenosa, embriagadora y totalmente canalla.

Red Jesus feat Eva de Marce “En tránsito”

Mitad chileno, mitad chilango, Red Jesus prosigue con su estrategia nómada y trabaja con 4 productores de los lugares donde ha vivido (Santiago, L.A., CdMx y Madrid) en el Ep Retapizao. Aquí se reúne con Alberto Torres en controles y Eva de Marce, que también canta en Yo soy Matt, en un tema que suena andino y electroso a partes iguales. ¡La fiesta global!

Ant Cosmos (España) “No sé”

Mucho se habla de lo que ocurre en las Islas Canarias -en el Atlántico- y de allí proviene un artista que en su disco debut –Dos Gatos– tuvo la idea de juntar los riffs metaleros de una guitarra a la estructura de un reguetón; lo que parecería un despropósito de entrada, hace gala de que en la música no hay imposibles. Una locura para el perreo con air guitar (y solo incluido).

Poliça (Estados Unidos) “Violence”

Ya está encima Madness, el nuevo álbum de los de Minneapolis, y en su tercer sencillo han invitado a un montón de colaboradores, entre ellos Jeremy Nutzman de Velvet Negroni, Boys Noize, Dustin Zahn y CJ Camererie; todos juntos especulan sobre las complejidades del ser humano, mientras el ritmo es tan intenso que se acerca al dancefloor.

Colores Santos (México) “Láudano”

El grupo procedente de Guadalajara evoca a esa poción narcótica a base de opio que inspiraba a los artistas malditos del siglo XIX en una logradísima canción en la que su indie rock toma tintes un poco progresivos. Vaya gran manera de confirmar que la escena tapatía está de regreso y marcando la pauta del rock nacional.

Caravana (Chile) “DA2”

Claroscuro es ya el tercer álbum del proyecto unipersonal del chileno Rodrigo Santis y de allí tomamos una belleza que representa a su propuesta de indietrónica de media velocidad que suma guitarras procesadas en un juego que puede sonar andino y futurista por partes iguales. Puede experimentar en la forma y ser amoroso en la letra.

Valsian (México) “Inmortal”

El dueto mexicano tiene un nuevo Ep De Mortal, amor tal y de allí proviene uno de sus temas más exitosos que es todo esplendor. Se trata de rock pop que tiene una base muy electrónica y en el que se ha trabajado muchísimo para refinarlo. Eunice -su cantante- posee extraordinarias cualidades y las aprovecha al máximo. Se siente influencia de Hello Seahorse -lo que no es poca cosa-.

Moon Panda (Dinamarca/Estados Unidos) “Slow Drive”

Un danés se une a una chica californiana y juntos se ponen a imaginar cómo sonaría el más hermoso dreampop y luego se abocan a la tarea de componerlo. Se trata de una canción muy elegante y llena de estilo que es el centro mismo de What on Earth, su disco debut. Desparraman encanto y sensualidad por doquier.

Ghost Transmission (España) “Heartbeat” (extended version)

Desde Valencia, Miriam y Tatxo hacen un espléndido homenaje a The Ronettes y ese genio monstruoso que fue Phil Spector. He aquí un delicioso rock and roll, tremendamente old school, que nos hace acordar también de Still Corners. Al escuchar esta canción el tiempo se congela y lo único que salta es nuestro corazón.

Phosphorescent (Estados Unidos) “To Love Somebody”

Matthew Houck está editando un cover por cada ciclo lunar de este año y ahora eligió a uno de los enormes clásicos de la genial Nina Simone. El músico cuenta que tuvo una banda efímera con St. Vincent y que fue ella quien lo adentro hasta ese repertorio del dolor y los abismos del alma humana.

Kevin Johansen (Argentina) “El cielo”

Es muy importante para un musico tener unas bases sólidas y grandes héroes para formarse e inspirarse y este cantautor “desgenerado” recrea a una canción inmensa de los Talking Heads y David Byrne. Le da un toque casi acústico para realizar su invitación para irnos a beber a un bar llamado El cielo, que es un lugar donde nunca pasa nada.

