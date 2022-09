Hacer un disco que funcione como un instructivo de reparación, un manual al cual los escuchas desesperados recurran cuando estén en aprietos. Caleb Harper tenía eso en mente a la hora de darle forma a Here comes everybody, el segundo álbum que ha confeccionado al mando de Spacey Jane. Quería formar canciones donde calcara las experiencias que vivió a lo largo de un periodo de su vida que, él mismo cuenta, está dejando atrás hoy mismo. Servir de ejemplo, dar luces: ambiciosa meta.

TXT:: Alejandro González Castillo

Desde casa, en Australia, el guitarrista y cantante de Spacey Jane asume ante Marvin su responsabilidad como compositor. “Totalmente sí. Intento ser lo más honesto posible a la hora de hacer canciones. De eso se trata en realidad, de que la gente capte tu forma de expresarte”, comenta, recordando sus primeros pasos en la música, siendo más joven. “Crecí en un ambiente muy seguro, pero también muy estricto, gracias a mis padres. El mío fue un entorno favorecedor para la expresión, o sea, para expresarme mediante la música. Cuando salí de la prepa esto se fue acentuando cada vez más, la música se transformó en mi escape total”.

Antes de debutar discográficamente bajo el nombre de Spacey Jane con Sunlight, dos años atrás, al lado de la bajista Peppa Lane, el guitarrista Ashton Hardman-Le Cornu y el baterista y manager Kieran Lama, Caleb “solía escuchar mucho a los Kings of Leon, dos discos en especial: Youth and youngmanhood y Aha shake heartbreak. Aunque también me gustaban bastante a los Arctic Monkeys y The Strokes. Toda esa onda de principios de los dosmiles, ese rock que fue súper exitoso. Aquellas bandas hacían una música que me permitía creer que yo mismo podía hacer mis cosas; eran como un impulso para mí”.

Sin embargo, aquel detonante, esa llama de inspiración, poco marcaría el cancionero de Harper y sus colegas en el futuro; en realidad sería la llegada de Wilco la que haría que el de “It´s been a long day” dejara en el olvido a Casablancas y Turner. En ello varios factores tuvieron lugar. El propio músico cambió de aires para dirigirse hacia los vientos sonoros de Prefab Sprout, por ejemplo. Así, hoy día el cantautor dice saber poco de lo hecho por últimamente por los Kings Of Leon, por citar un ejemplo; aunque continúa hablando de Caleb Followill como un referente personal (“es que él es muy energético, como un gruñido”, apunta).

Más allá de esto, la mano del par de productores con los cuales el combo ha trabajado resulta fundamental para comprender el plausible cambio que Caleb y Spacey Jane han experimentado, una metamorfosis sonora que en Here comes everybody resulta más evidente que nunca, y nos referimos a Konstantin Kersting y Dave Parkin. El primero ya un buen amigo del cuarteto de Perth que hoy halla en su frontman al traductor de emociones ideal para invitarnos a escuchar su recién editado manual para usuarios de corazón detartalado.

Caleb. Entiendo que eres un fan declarado de Jeff Tweedy y los suyos. Tanto, que este disco de Spacey Jane que traes entre manos, Here comes everybody, por algún tiempo estuvo a punto de titularse exactamente igual que un álbum de Wilco: Yankee Hotel Foxtrot.

Amo a Wilco, es una de mis bandas favoritas de toda la vida, sin duda. Mis discos preferidos: Summerteeth y Yankee Hotel Foxtrot. Es cierto lo que dices, así íbamos a ponerle a este disco, Yankee Hotel Foxtrot. Pasó luego de ver el documental I am trying to break your heart. Vaya, hasta se lo consulté a Jeff Tweedy, le pregunté si le incomodaría que usáramos su título. Por un tiempo pensé que me estaba ignorando pero al final sí, resultó que contábamos con su bendición.

Hablando de grandes discos, ¿has escuchado el más reciente de tu paisana Courtney Barnett, Things take time, take time?

Claro. Ella es una gran inspiración para nosotros, lo hace muy bien. Le di un par de pasadas a ese álbum hace tiempo. Está bueno, como siempre.

Pasaron dos años desde el trabajo debut de Spacey Jane, ¿eres capaz de aterrizar los cambios que el sonido de la banda ha experimentado desde entonces?

Hay varias cosas medio abstractas. Ahora se tomaron más decisiones de manera consciente, y por eso mismo el disco tiene intensión, guitarras pesadas y también muchos teclados, texturas, ambientaciones. Al final creemos que todas las decisiones que tomamos fueron las correctas.

Ya lo dijiste, entre esas decisiones está el uso de voces sintéticas, un detalle que le ofrece aires ochenteros a toda la obra.

Es que está difícil no verse influenciado por esos años. Entonces esta vez logramos que se combinaran muy bien las guitarras y los sintetizadores. Algo así buscábamos, unir esos elementos con el bajo y la batería.

¿Alguna banda en especial de aquella década que les haya servido de inspiración para Here comes everybody?

Prefab Sprout. Hay un disco muy bueno, Steve McQueen. Es una clase de pop muy cool.

Estaremos esperando a Spacey Jane en México para el mes de noviembre, pero antes de despedirnos, explícanos, Caleb, el significado de ese temazo titulado “It´s been a long day”.

Esa es una canción que habla de cuando no puedes decir algo, de cuando buscas comunicar una cosa que es de verdad determinante, pero no lo consigues. Se refiere a algo que está generando incomunicación con tu pareja, pero no hallas el modo ni el espacio para charlarlo. En el video se relata esa historia. Un momento duro, un rompimiento, un quiebre entre dos personas. Cosas que pasan.