Desde NY y para acabar la semana laboral con ganas de dance floor os traemos el nuevo EP de Joey Mercedes.

Jump For Joy, Pause For Peace es un trabajo de soul house, de sonido deep y producción excelsa alejada del habitual mecanicismo que los actuales productores de house frecuentan. Saxos, synths, pianos, voces, spoken word rapeado, guitarras… todo con un aire lo fi, sin expandir el sonido hasta lo grotesco. Una delicia para el gusto y los pies.

Mercedes debutó en 2018 con Paradise y su trabajo de productor multi instrumentista se combina con el de dj.

It goes on cuenta con la voz de Brandon Markell Holmes, Joey Mercedes toca bateria y teclados y Robert Perlick-Molinari el Piano. Orgánico y profundo baile matutino.