Feeo es una artista británica que en este junio editó su nuevo EP feels like we’re getting older doesn’t it.

Se trata de un háztelo tú mismo, pues se auto edita, y experimenta. Soul experimental oscilando entre el electro y el trip hop que se aleja de discursos de fragilidad edulcorante a lo Blake y opta por un clasicismo vocal que se arregla con ironia y futurismo.

Feeo ha editado los discos Morning Glory en 2019 y Yeti en 2020, mucha procacidad y sentido del humor.