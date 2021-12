Pronto Café Marvin se sumara al resto de Marvin para elegir los mejores del 2021 que han asomado por esta sección. Tenemos claro que Eddington Again está entre los tres primeros sino el primero.

Eddington nos regala una nueva delicia de soul experimental, de electrónica lírica.

Y es que Eddington se auto edita, osea, o nadie se ha enterado que es el artista con mas talento que anda suelto en la escena soul o que Eddington no quiere armada para su obra y prefiere ser un franco tirador.

Core 22 es su nuevo single. De nuevo breaks, de nuevo soul, de nuevo letras que son mensajes para el otro, u otros,invitaciones epifánicas.

Eddington Again se ha ido a Berlín, un camino habitual para los que buscan expandirse desde la vanguardia, aunque seas de LA, como Eddington.

What is the calling. The reason. Tell me what your waiting for

How do we solve it. Check in. Be ready to explore?

Giving it up to signs. Rectify you. A feeling that is fine

What about we do whatever you want to. Fantasize

What about we do whatever you want to.

Hit the core

Hit the core