Slowthai continua dando adelantos de su próximo disco, en esta ocasión el rapero liberó el sencillo que hizo en colaboración con Skepta: “Cancelled“.

Este nuevo tema colaborativo se estrenó por primera vez en vivo durante una emisión del programa The Tonight Show, siendo el último adelanto de TYRON, el tan esperado disco de Slowthai que llegará el 12 de febrero después de varias complicaciones.

Con el lanzamiento del sencillo en plataformas el rapero liberó un pequeño comunicado de prensa, donde con esta canción “el se enfrenta a todos los haters” siendo “Cancelled” una de las canciones más feroces de este próximo álbum.

Junto con la canción se lanzo un video oficial dirigido por THE REST, en el podemos ver a Slowthai y a Skepta, mientras se hace una parodia distintas películas de terror clásicas; ambos artistas mantienen una conversación por teléfono diciendo frases como “wagwan” en vez de “wassup”, sacado directamente de Scary Movie.

También hay referencias a películas de terror clásicas como American Psycho, The Silence Of The Lambs, Candyman, Nightmare On Elm Street y The Texas Chainsaw Massacre. “Cancelled” se une a la lista de las otras canciones lanzadas como promo para TYRON, como: “NHS”, “Feel Away” y “Mazza”.

Crédito foto de portada: Youtube Slowthai