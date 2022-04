En ocasiones los comienzos no son sencillos, y de entrada me acompaña el tema de cierta reticencia de parte del ala dura del periodismo musical ante el rock pop que hace Siddhartha, un músico muy exitoso al que se le cuestiona -quizá en demasía- la calidad de sus composiciones ante su enorme impacto comercial. Suele provocar intensas polémicas, pero de mi parte he de decir que casi siempre he encontrado elementos interesantes en sus canciones.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El asunto se complica cuando he de centrarme en una canción que se estrenó el 26 de enero -¡Hace más de dos meses! Y que da título a su sexto álbum. ¿Debería importar el lapso transcurrido para no dedicarle una nota? No pasa nada cuando un periodista llega tarde a una canción, pero la considera un verdadero hallazgo.

Debo decir que estoy francamente emocionado por el alto nivel al que llegó Siddhartha con “00:00”… comenzando con esa intro electrónica que nada le pide al danés Trentemøller y que luego se funde en una cadencia de rock pop aplicada a una sincera canción de amor.

A continuación, hay un sobresaliente trabajo de guitarras que antecede a un pasaje muy logrado que suena absolutamente mexicano y que, obviamente, nos remite al mariachi -algo que también ha hecho Porter últimamente con espléndidos resultados-. Esos instrumentos de viento procesan al folklore mexicano y lo insertan en una canción contundente y brillante.

Cierto es que en su anterior álbum Memoria Futuro (2020) había dado señales de notables avances, así que habrá que revisar puntualmente 00:00 -el disco-, dado que ya han aparecido también “Brújula” y “Suburbios” como sencillos.

“00:00” es una estupenda canción de amor -llegadora, sincera-; es también una pieza con una producción impecable y en la que la música explora esa brecha mexicana que no es nueva en Siddhartha… ha dado pues con una canción mayúscula y vale la pena reconocerlo y recomendarla con todas sus letras… se vuelve una rola adictiva.

*El 00:00 Tour de Siddhartha pisará el próximo 1º de septiembre el Palacio de los Deportes. Los boletos están disponibles en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster.

