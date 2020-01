Shrek es esa película que nos conquistó a todos de niños. Seguro recordarás con mucho cariño las primeras películas de esta saga de Dreamworks y celebrarás tanto como nosotros la iniciativa de una cadena de televisión en Italia.

Resulta que un televidente italiano fue el encargado de dar a conocer al mundo entero la existencia de Cinema Shrek HD. Estás en lo correcto, este canal se ha encargado de ser un homenaje viviente al ogro favorito de todos.

Esta nueva opción televisiva en Europa es un canal de paga dedicado exclusivamente a transmitir contenido relacionado al ogro de los memes. Burro, su dragona, Fiona, el lobo de sexo dudoso y Encantador también están presentes.

¡Lo sabemos! Seguro tú también darías todo por entrarle a este nuevo canal en televisión de paga. Vamos a hacer todavía más grande tu dolor y te compartiremos todas las películas y programas que se están transmitiendo en dicho canal:

Cinema Shrek HD

Shrek

Shrek 2

Shrek the Third

Shrek Forever After

Puss in Boots

Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party

Shrek 4-D

Far Far Away Idol

Donkey’s Caroling Christmas-tacular

Shrek’s Yule Log

Thriller Night

The Pig Who Cried Werewolf

Puss in Boots: The Three Diablos

Shrek the Halls

Scared Shrekless

The Adventures of Puss in Boots

Puss in Book: Trapped in an Epic Tale