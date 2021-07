The blacklist a estas alturas ya parece un revoltijo y eso que no han sido publicadas ni la mitad de las canciones que lo conforman, en esta ocasión tenemos al productor y a veces DJ SebastiAn, quien nos entrega a un Metallica revolcado con su versión de “Nothing else matters”.

Los fanáticos de hueso colorado de Metallica han de estar hartos por los corajes semanales que estos sencillos los hacen pasar, pues han tenido que chutarse unas mezclas que hace años hubiera parecido inimaginables; pero con James Hetfield y compañía quedando en el olvido, había que tomar decisiones drásticas.

Ahora fue turno de SebastiAn, productor que ha trabajado con algunos de los artistas más bomba del momento como Frank Ocean, Charlotte Gainsbourg, Kavinsky y una gran cantidad de bandas de rap locales que sí, se agradece bastante su aportación al sonido de estos músicos modernos. Pero, con Metallica, nomás no hizo click.

No sabemos como haya sido el proceso de selección de los artistas que están re versionando las rolas que conforman The Black album, pero seguramente los trasheros californianos no estuvieron muy metidos en la convocatoria, porque “Don’t tread on else matters” no entra ni con calzador, mano.

De todas formas, le agradecemos a SebastiAn su participación en este disco y que a veces, nomás en unas ocasiones, no hay que tomarse tan literal el “Nothing else matters” que nuestros tíos Metallica profesan con tanto entusiasmo.

Como sea, date el video acá abajo:

Crédito foto de portada: Instagram SebastiAn