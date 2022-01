Hubo una década gloriosa para el metal. De acuerdo a cómo haya sido la historia (y dependiendo de la edad, por supuesto) de cada metalero, puede hablarse de dos o tres bandas en cada sub género que marcaron la diferencia. El heavy metal vio la consolidación de bandas como Iron Maiden, Judas Priest (aunque ésta venía de los años 70) y por supuesto, aunque también venía de los 70, de Scorpions.

TXT:: Luis Jasso

Justamente estos últimos, alemanes, que se dieron el lujo de tener en sus filas a Michael Schenker y Uli Jon Roth para dejarlos ir, en su momento dominaron el mundo. La triada Blackout, Love at first sting y el en vivo World wide live son ineludibles para referirse al sub género heavy metal (o como le dicen hoy, metal clásico); y si bien no vendió decenas de millones de copias, la banda tocó en buena parte del mundo, incluso en lugares poco probables para la época, como la entonces Unión Soviética (en México el rock estaba prohibido así que tuvimos que esperar hasta los 90 para verle).

Pero más allá de los años 80, Scorpions es una banda que el 9 de febrero cumplirá 50 años de haber lanzado su disco debut. Y así, cinco décadas más tarde (el 25 de febrero específicamente) editará Rock believer, su vigésimo larga duración con material en estudio. Mientras el día llega, ha liberado dos video-sencillos, el más reciente de ellos titulado igual que el disco. “Rock believer” es una canción con aromas nostálgicos en su sonido, y ciertamente también en el video correspondiente.

A medio tiempo, con pasajes lentos cercanos a lo que sería una balada, pero con otros rockeros a tope, la banda muestra que sabe lo que hace, que aún tiene gasolina en el tanque y que no le teme a recostarse un poco en su tremendo pasado, especialmente en el sonido y la vibra de Blackout. La rola suena como si hubiera sido escrita en esos tiempos, y definitivamente es un placer auditivo. Tiene esos riffs típicamente Scorpions; pocos acordes, pero dando en el clavo, una melodía vocal fácil de seguir, buenos solos y a Micky Dee en la batería (este es el primer disco de estudio en el que aparece).

Es en términos generales una canción que tiene todos los elementos ochenteros de la banda. Caerá como bálsamo en los oídos de los fans más cercanos a la definición de veteranía y puede colarse en las listas de reproducción de otros más jóvenes que sientan en las venas el gusto por el heavy metal clásico. Dada la proclividad de la banda a tardarse muchos años entre discos, es probable que éste sea el último que lance. Habrá que escucharlo todo para juzgarlo, porque sus autores cuentan que es un material rocker, con temas rápidos y pesados mezclados con alguna que otra balada; pero eso es lo que tienen que decir. Como sea, los dos sencillos liberados hasta ahora, prometen.