Saturnia: La pura psicodelia viajera

¿Cuánto tiempo puede estar enterrada una joya? No importa, tarde o temprano ésta sale a la luz. Hace 22 años el multinstrumentista portugués Luis Simoes lanzó The glitter odd, una placa de psicodelia y música espacial en donde lo mismo hay guiños a la música de Oriente (“Chrysalis”), que pasajes reposados, meditativos, de una feliz tranquilidad casi rayana en lo pastoral (“Still life”).

Intencionalmente, el álbum hace una elegía al pasado porque lo primero que se escucha es el scratch de un vinyl (originalmente apareció en CD y esta edición, vía Sulatron Records, es la primera bajo este formato). “A trick of the light” es un viaje al espacio con ese theremin que crea ondas sinuosidales e inquietantes. Como una exploración por el cosmos, también se halla el track que da título al álbum, el cual simboliza la conclusión de un viaje que comienza en la tierra para poco a poco abandonar el planeta y llegar al vacío, a lo desconocido.

Un tono épico, cual si fuera una marcha ascendente, se desata en “Azimuth-Menadel” en donde los ecos floydianos a la “Take care of that axe Eugene” se hacen presentes, pero regresan a lo pastoral y bucólico en su segunda parte. Si bien The glitter odd está marcada por la psicodelia de la primera a la última composición, en “Organo” ésta se hace más evidente y el corte no sólo está liderado por este instrumento (más unas percusiones de tintes orientales); es también un homenaje al mismo. “Borealis” se mueve un poco en el mismo tenor que “A trick of the light”, pero además añade a esa psicodelia viajera y espacial un poco de groove.

El corte que da título al álbum es la salida perfecta del mismo, un track que exuda misterio, vacío, inmensidad, y que habla de la mística que rodea al portugués Luis Simoes (scratch incluido). No importa si el nombre de Saturnia no te dice nada de inmediato, una vez que lo escuches difícilmente lo harás a un lado.