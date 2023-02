Café Marvin santos de la noche a la luz del día con Tsuruda

Nuevo álbum de Thomas Tsuruda titulado Bootlegs n Stuff vol. 1. Otra vez el de Los Angeles desborda el hip hop y la electrónica por el lado de la libertad creativa.

Había ganas de un nuevo trabajo de Tsuruda, ya habían pasado unos años desde su última larga duración, Internet Slaps, Vol. 2 del 2019, aunque había publicado Eps y singles entre los dos Lps.

Bootlegs n Stuff vol. 1 maneja los mismos sentidos alterados habituales del angelino: de alerta y placer, calma y tormenta, con breaks, acidismo, bases, loops, cuts and cuts and more cuts, house y todo lo que suena paseando a la luz del día volviendo de la lente de la noche. Y por supuesto hip hop, la poesia callejera no convertida en herramienta capitalista.

Tsuruda debutó en 2014 con Drumsand. Y salvo una visita al label Division Recording, lo suyo es la auto edición.

bootlegs n stuff vol. 1 by TSURUDA