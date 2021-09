Después de un periodo de reposo bastante largo, Sam Roberts Band hizo su triunfal pero agridulce regreso con el álbum All of us, que aunque se trata de un trabajo donde se dejó el corazón entero, intervino de golpe esa gigantesca pared que es la pandemia. A pesar de ello, Sam Roberts y los suyos no paran; al contrario, visualizan las adversidades como una oportunidad para unir generaciones, tal como el líder del combo cuenta en exclusiva.

TXT:: Misael Hiram

Aunque tienen un buen rato tocando juntos, hace poco lo hacen bajo el nombre de Sam Roberts Band.

Después de tantos años seguimos siendo los mismos en Sam Roberts Band. En particular hay dos miembros con los que he tocado música desde la secundaria, las raíces de esto son muy profundas: está mi nombre como el titular de la banda, pero se trata más sobre el espíritu que todos compartimos. Me alegra que los otros 4 chicos con los que toco se sientan parte fundamental de todo esto.

Pasaron muchos años para tener nueva música de su parte y regresaron justo en pandemia, un contraataque agridulce.

Seguro, y para esto me gusta hacer la comparación con un ave que está sentada sobre un huevo por mucho tiempo, pero en algún momento éste se quiebra y el ave ya no puede quedarse ahí más. Justo eso ocurrió con este disco. Echamos todo nuestro corazón y ganas en hacerlo, pero cuando la pandemia nos cayó encima complicó las cosas… de esta forma la idea de aferrarnos a esperar el mejor momento para lanzarlo ya no se sintió auténtica. Queríamos adentrarnos en las vidas de las personas de la única manera que conocemos: a través de la música.

¿Cómo lidian con la inmediatez?, ¿por qué no ceden ante ella?



Tengo sentimientos encontrados con esto, porque por una mano las bandas que más admiro, como The Beatles, The Rolling Stones y Bob Dylan, soltaban uno o dos discos por año, entonces esa tradición existe. Pero no siempre tienes que lanzar todo por grandes cantidades, sino dejar las cosas reposar por muchos meses; de esa forma siento que la gente aprecia mejor, a diferencia de lo que se mueve rápido. Necesitamos de gente paciente, que tenga fe y conecte con lo que hacemos. Nos llevará todo el tiempo que sea necesario, aunque esto no nos facilita la vida.



Uno de sus temas principales es una oda al caos, tema muy acertado para este año.



Creemos que el caos es lo que predomina en estos tiempos, y buscamos la forma de navegarlo; sin embargo es un objetivo muy difícil porque mientras más sentimos que nos acercamos, de repente pareciera que estamos muy lejos de la meta. Como músicos vivimos en constante incertidumbre. Realmente no tenemos un piso sólido bajo nosotros.



El cambio generacional golpea por todos lados, ¿”Ascension” es una entrada para escuchas jóvenes?



No quiero hablar mucho sobre esto de la edad, de volverse viejo, pero estoy en un punto de mi vida donde pienso que le hablo a las nuevas generaciones, aunque en realidad le sigo cantando a generaciones viejas; hay que hallar un punto de conexión entre ambas. Tengo 3 hijos e intento ver el mundo a través de sus ojos, así que esta canción es una conversación que tuve en mi mente acerca de representar a los jóvenes, al futuro y a los viejos. En la vida diaria no caemos en la cuenta de que podemos ayudarnos y aprender de todos. Es muy fácil decir: estás chavo, ¿tú qué vas a saber?; así como los jóvenes pueden argumentar antes los mayores: “tuviste tu momento y no lo aprovechaste”.