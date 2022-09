Después de una pausa discográfica de ocho años, Sally Seltmann, cantautora australiana, rompe el silencio con Early moon (Arts & Crafts, 2022), colección de 10 piezas intimistas producidas por Darren Seltmann, su esposo y ex componente de los Avalanches. Un temario que ha servido como catalizador después de que Sally fuese diagnosticada con trastorno de bipolaridad. Acá el resultado de nuestra charla virtual.

TXT:: Joel Rodríguez

¿A qué obedece exactamente el nombre del disco?

En realidad viene de que disfruto mucho despertar temprano, de madrugar para contemplar la luna por las mañanas; porque, en efecto, luce distinta. Hay algo en ella que la hace verse espectacular, de ahí el nombre.

La portada es una especie de obra de arte que, considero, contrasta con el contenido del disco. Háblame del concepto.

Utilicé los colores que se aprecian en la portada porque me gustan mucho, creo que lo que quise transmitir con ellos es el reflejo de estar de vuelta con estas nuevas canciones. El hecho de que la portada parezca una pintura o una obra de arte es totalmente intencional.

La producción de Darren refleja una continua exploración musical, y el resultado es similar a lo establecido con Since I left you, de los Avalanches; hay emulaciones a las paredes de sonido creadas por Phil Spector y seguidas por Kevin Shields, de My Bloody Valentine.

¡Es un gran cumplido! Darren es súper fan de My Bloody Valentine y de Phil Spector. Creo que lo mejor de todo es que logramos aterrizar ideas arriesgadas y trabajar a la par. Aunque estamos casados, todo fluyó con armonía. Definitivamente el disco tiene mucha exploración y experimentación, pero con ciertas dosis de pop que hacen a las canciones únicas.

“Table for one” me parece excepcional, especialmente por la sensualidad que le otorga la parte del saxofón: breve y puntual.

¡Gracias, es lindo saber que te gustó! Lo que quería con esa canción, y especialmente con el solo de saxofón, era recrear toda la sensación de una escena parisina, con un músico callejero tocando su instrumento afuera de un café. Una de esas experiencias que todos deberíamos vivir.

Lo más interesante del álbum (para mí), radica en la exploración de las relaciones humanas y en las interpersonales. ¿En qué momento exacto de tu carrera creas esta colección de canciones?

Hay mucha introspección y auto análisis. Creo que son temas bastante personales, pero que pueden hablarle a mucha gente. Canciones como “Night bird”, “We are young” y “Fill my senses” definitivamente llegaron en el momento que más las necesitaba, porque me ayudaron a abrirme en distintos momentos.

Tu hija, Judy Seltmann, co-estelariza el video de “Night bird”, ¿qué tipo de vibra otorgó su participación?

Fue lindísimo. Básicamente Judy me dijo “¡Mamá, voy a aparecer en tu video!”, y así fue. Estaba determinada a hacerlo y a no obtener un no por respuesta. Trabajar con las personas que amas definitivamente mejora las experiencias. Además Judy está preparándose, quiere ser actriz.

¿Por qué transcurrieron 8 años entre Hey, daydreamer (2014) y la edición de Early moon?

Me mudé a Los Ángeles y comencé a trabajar en mis otros proyectos, entre los que se encuentran Seeker Lover Keeper, al lado de Sarah Blasko y Holly Throsby, algo que requería de mi total concentración. Finalmente, y después de cumplir con esos compromisos, comencé a centrarme en mi nuevo disco, y me encantó el resultado.